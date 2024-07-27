2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Açılış Töreni Sırasında Türkiye'yi Temsil Eden Milli Sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, 190. sırada geçiş yapan Türkiye ile kutlandı. Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Türk bayrağını taşırken, etkinlikte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Geçit Töreni ve Renkli Gösteriler

Açılış töreninde katılan sporcular, Sen Nehri'nde teknelerle geçiş yaptı. İlk olarak kurucu ülke Yunanistan anlatılırken, ardından 204 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı yer aldı. Türkiye, Tunus ile aynı teknede bulunarak geçit törenine katıldı.

Fransa'nın zengin kültürünü yansıtan renkli gösterilerde 3 binden fazla dansçı sahne aldı. Bu gösterilerde Lady Gaga, Aya Nakamura, Celine Dion gibi ünlü isimler performans sergiledi.

Sıklıkla Dikkat Çeken Sahneler

Açılış seremonisi, tarihî yapılar ve Fransız kültürüne göndermelerle zenginleştirilmiş bir senaryo ile gerçekleştirildi. Ayrıca, Sinem Kurtbay gibi sporcular da kendi ülkelerinin bayraklarını gururla taşıdı.

Güvenlik Önlemleri ve Bazı Zorluklar

Etkinlik, yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Aksaklıklar yaşanmasına rağmen, hem basın mensupları hem de izleyiciler, etkinlik boyunca çeşitli zorluklar yaşadı. Özellikle sağanak yağış, organizasyonun akışını etkiledi.

Etkinlikte ayrıca Cezayir kafilesi, 1961 tarihinde yaşanan trajik olayı anmak için çiçek attı. Moulin Rouge da tarihi kabare geleneğini sürdürerek performans sergiledi.

Olimpiyat Ateşi ve Temsili İsimler

Törenin en önemli anlarında biri olimpiyat ateşinin yakılmasıydı. Teddy Riner ve Marie-Jose Perec tarafından ateşin yakılması, seremoninin doruk noktasıydı. Tüm bu olaylar, 2024 Paris Olimpiyatları'nın tarihine geçecek unutulmaz anlara sahne oldu.