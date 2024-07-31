2024 Paris Olimpiyatları'nda BMX Serbest Stilde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX Serbest Stil Yarışları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları çerçevesinde bisiklet branşının BMX serbest stil kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Fransa'nın Paris kentindeki Concorde Meydanı'nda gerçekleşen yarışlarda şampiyonlar belirlendi.

Kadınlarda Altın Madalya Çinli Yawen Deng'in

Yarışlarda kadınlardan altın madalya, Çinli sporcu Yawen Deng tarafından kazanıldı. Gümüş madalyanın sahibi ise ABD'li Perris Benegas olurken, Avustralya'dan Natalya Diehm bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde Arjantin'in Zaferi

Erkekler kategorisinde ise altın madalyayı Arjantin'den Jose Gil Torres kazandı. Gümüş madalya Büyük Britanya'dan Kieran Darren David Reilly'ye, bronz madalya ise ev sahibi ülke Fransa'dan Anthony Jeanjean'a gitti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların uluslararası arenada başarılarını sergilediği önemli bir platform olmaya devam ediyor.