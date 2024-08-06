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2024 Paris Olimpiyatları'nda Futbol Finalistleri Belli Oldu

İspanya ve Fransa, Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol erkekler finaline yükseldi. Final maçı 9 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 01:08
2024 Paris Olimpiyatları'nda Futbol Finalistleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finalist Takımlar Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde finalistler netleşti. Marsilya Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final mücadelesinde İspanya, Fas’ı 2-1 mağlup ederek finale yükselirken, Lyon Stadı'nda oynanan diğer yarı finalde ev sahibi Fransa, Mısır’ı uzatmalarda 3-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Final ve Üçüncülük Maçları

İspanya ile Fransa arasındaki heyecan dolu final maçı, 9 Ağustos Cuma günü, Paris'teki Parc des Princes Stadı’nda yapılacak. Ayrıca, 8 Ağustos Perşembe günü Nantes'deki Beaujoire Stadı’nda Mısır ile Fas arasında üçüncülük maçı gerçekleştirilecek.

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