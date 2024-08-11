2024 Paris Olimpiyatları'nda Kadınlar Halterinde Rekor Kırıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Halter Müsabakaları

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın halter kategorisinde büyük bir heyecan yaşandı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen finalde, Norveçli sporcu Solfrid Eila Amena Koanda, kadınlar 81 kiloda muhteşem bir performans sergileyerek adını tarihe yazdırdı.

Olimpiyat Rekorları ve Madalyalar

Solfrid, koparma dalında 121 kilo kaldırarak ilk rekorunu kırarken, silkme dalında ise 154 kilo ile yeni bir olimpiyat rekoru daha elde etti. Toplamda 275 kilo kaldıran Koanda, altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalya, Mısırlı sporcu Ahmed Sara tarafından toplamda kaldırılan 268 kilo ile kazanılırken, Ekvadorlu Neisi Patricia Dajomes Barrera 267 kilo ile bronz madalyayı elde etti.