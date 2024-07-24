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2024 Paris Olimpiyatları'nda Mülteci Sporcular Mücadele Edecek

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda IOC Mülteci Olimpiyat Takımı 36 sporcu ile yer alacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:25
2024 Paris Olimpiyatları'nda Mülteci Sporcular Mücadele Edecek

2024 Paris Olimpiyatları'nda Mülteci Olimpiyat Takımı

Fransa'nın tarihi başkenti Paris, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Bu uluslararası etkinlikte, IOC Mülteci Olimpiyat Takımı da 11 farklı ülkeden gelen 36 sporcu ile yer alacak.

Madalya İçin Mücadele

Mülteci Olimpiyat Takımı, yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş gibi 12 farklı branşta madalya kazanmayı hedefliyor. Bu takım, daha önce Rio 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da yarışmıştı ve bu, üçüncü katılımları olacak.

Atletizm Dominasyonu

IOC Mülteci Olimpiyat Takımı içindeki en fazla sporcu atletizm branşında bulunuyor; toplamda 7 atlet, en az sporcu ise badminton ve breakdans branşlarında yer alıyor (her biri 1 sporcu). Sporcular arasında en fazla İran ve Almanya'nın ön plana çıktığı görülüyor.

Sporcular ve Ülkeleri

İşte IOC Mülteci Olimpiyat Takımı'nda yer alan bazı sporcuların isimleri, branşları ve sığındıkları ülkeler:

  • Adnan Khankan - Judo - Suriye, Almanya
  • Muna Dahouk - Judo - Suriye, Hollanda
  • Alaa Maso - Yüzme - Suriye, Almanya
  • Amir Ansari - Bisiklet - İran, İsveç
  • Cindy Ngamba - Boks - Kamerun, İngiltere
  • Musa Suliman - Atletizm - Sudan, İsviçre
  • Khadija Abaroge - Atletizm - Etiyopya, Fransa
  • Yekta Jamali Galeh - Halter - İran, Almanya

Tokyo 2020 ve Rio 2016'nın ardından, uluslararası alanda yarışma şansı bulan 36 sporcu, kendi ülkelerinin sınırları dışında yeni bir hayata başlamış ve spor yoluyla umutlarını tazelemiş durumdalar.

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