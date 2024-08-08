2024 Paris Olimpiyatları'nda Sportif Tırmanışta Altın Madalya Endonezya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Unutulmaz Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sportif tırmanış erkekler hız kategorisinde madalyalar dağıtıldı. Bourget Tırmanış Merkezi'nde düzenlenen bu heyecan dolu yarışta, Endonezyalı sporcu

Veddriq Leonardo, gösterdiği üstün performansla altın madalya kazandı ve pek çok sporseveri kendine hayran bıraktı.

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Yarışmanın sonucunda, Çinli Peng Wu gümüş madalya alırken, Amerikalı Sam Watson ise bronz madalya ile yarışmayı tamamladı. Bu sonuçlarla, tırmanış sporunun dikkat çeken isimleri arasında yer alacaklar.

2024 yılına damgasını vuran bu olimpiyat, sporun evrenselliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve birçok ülkeden sporcular benzeri başarılar elde etme çabasını gösterdi.