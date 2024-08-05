2024 Paris Olimpiyatları'ndan Dönen Türk Milli Takımları

Türk Okçuluk ve Atıcılık Takımları Yurda Döndü

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan Türkiye'nin okçuluk ve atıcılık milli takımları, başarılı bir mücadele sonrası yurda döndü.

Çiçeklerle Karşılandılar

İstanbul Havalimanı'nın VIP Terminali'ne inen milli sporcular, seyahatlerinin sonunda madalyaları ile karşılandılar. Havalimanında basın mensuplarına konuşan milli okçu Mete Gazoz, "Uçuş süresi beklediğimizden uzun sürdü ancak sonunda madalyalarımızla evimize döndük. Yeni olimpiyat dönemine geçiş yapma zamanıdır." dedi.

Kursüde Olma Hedefi

Mete Gazoz, hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Tekrar kürsüde olmak için hedefimiz var. Türk okçuluğunun Tokyo'da elde ettiği başarıyı tesadüf olmaktan çıkardık. Gelecek olimpiyatlarda da bu başarıyı sürdüreceğiz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Takım Arkadaşlarının Görüşleri

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, "Karşılamamız çok güzeldi, durmak yok, 2028 için hazırlanacağız," dedi. Diğer bir milli sporcu Ulaş Berkim Tümer ise, "Bu başarıda çok çalıştık, madalya kazanmayı bekliyorduk," sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Atıcılıkta Başarılar

Gümüş madalya kazanan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, "Tarihimizi yeniden yazdık ve Türkiye'ye madalya kazandırdık. Madalya kazanmak tarifi mümkün olmayan bir duygu," dedi. Tarhan ayrıca, takım arkadaşı Yusuf Dikeç ile oluşturduğu başarılı ikiliyi de vurguladı.

2028 Hedefine Kararlılıkla Yürümek

Milli sporcu Şimal Yılmaz, "2028 için kazandığım deneyimler ışığında daha çok madalya hedefliyorum," şeklinde konuştu. Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ise, "7 kota ile Paris'e gittik ve tarihi bir başarı elde ettik. Bu başarı Türkiye'mize armağan olsun," dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Okçuluk ve Atıcılık Milli Takımı yurda döndü. Milli okçu Elif Berra Gökkır (solda) ve Mete Gazoz (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.