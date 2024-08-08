2024 Paris Olimpiyatları: Taejoon Park Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 58 kilo tekvando dalında madalyalar sahiplerini buldu.
Final Müsabakasında Göz Dolduran Performans
Grand Palais'te gerçekleşen finalde Güney Koreli tekvandocu Taejoon Park, Azerbaycanlı Gashim Magomedov ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı üstün bir performans sergileyerek kazanan Park, altın madalyanın sahibi oldu.
Bronz Madalyalar Paylaşıldı
Bu kategoride gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Tunuslu Mohamed Khalil Jendoubi ile ev sahibi Fransız Cyran Ravet bronz madalyaları paylaştılar.