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2024 Paris Olimpiyatları: Taejoon Park Altın Madalyayı Kazandı

Güney Koreli tekvandocu Taejoon Park, Paris 2024'te erkekler 58 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:33
2024 Paris Olimpiyatları: Taejoon Park Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 58 kilo tekvando dalında madalyalar sahiplerini buldu.

Final Müsabakasında Göz Dolduran Performans

Grand Palais'te gerçekleşen finalde Güney Koreli tekvandocu Taejoon Park, Azerbaycanlı Gashim Magomedov ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı üstün bir performans sergileyerek kazanan Park, altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalyalar Paylaşıldı

Bu kategoride gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Tunuslu Mohamed Khalil Jendoubi ile ev sahibi Fransız Cyran Ravet bronz madalyaları paylaştılar.

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