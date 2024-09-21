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2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Başladı

Denizli'de düzenlenen 2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı heyecanla başladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:59
2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Başladı

Denizli'de Offroad Tutkusu

2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonasının 4. ayak yarışları, Denizli'de coşkuyla başladı. Organizasyonu, Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) üstlenirken, Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX gibi önemli kurumlar desteğini esirgemedi.

Yarışta Katılımcılar ve Parkur

Bu yılki yarışlara toplam 18 araç ve 36 sporcu katılıyor. İlk gün yapılan yarışlarda, katılımcılar Yeşil Yayla Mahallesindeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçerek birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Final Gününe Hazırlık

Yarışların 2. ve son günü, yarın Merkezefendi Belediyesi seyirci etabında 3 geçiş ile tamamlanacak. Katılımcıların gösterdiği performans, offroad severler tarafından dikkatle izlenecek.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı....

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Denizli'de start aldı. Organizasyona 4 kategoride 18 araç ve 36 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde araçlar, Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabında 12 kilometrelik parkuru 4 kez geçti.

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