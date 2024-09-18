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2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, 20-22 Eylül tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:40
2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de Başlıyor

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Denizli'de

2024 yılına ait PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağının, Denizli'de yapılacağı duyuruldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre organizasyon, 20-22 Eylül tarihleri arasında Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından gerçekleştirilecek.

Organizasyon Detayları

Bu heyecan dolu etkinlik, Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX gibi önemli destekçilerle hayata geçirilecek. Organizasyonda 4 farklı kategoride 18 araç ve 36 sporcu mücadele edecek.

Yarış Programı

Sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da start alacak ve Yeşil Yayla Mahallesi'ndeki Pamukkale etabını 4 kez geçecekler. 22 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de Merkezefendi Belediyesi'nin seyirci etabını 3 kez katedecekler. Aynı gün saat 17.45'te ise ödül töreni gerçekleştirilecek ve organizasyon sonlanacak.

Offroad tutkunları için büyük bir heyecan yaratan bu etkinlik, Denizli'nin doğal güzelliklerini ve offroad sporunun dinamiklerini bir araya getirecek.

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