2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Giresun'da Başladı

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası Heyecanı Giresun'da Yaşandı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayağı için start seremonisi düzenlendi. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği etkinlik Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde başladı.

Start Seremonisi ve Teknik Kontroller

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu temsilcileri, katılımcıların araçlarında teknik kontrolleri yaptıktan sonra yarışçılara start verildi. Cadde üzerindeki kalabalık seyirci grubu, pilotların heyecan dolu antrenman turları için Bağlar mevkisine yönelmesini izledi.

Etkinlik Takvimi

Organizasyon kapsamında yarın saat 10.30'da orman etabı gerçekleştirilirken, 28 Temmuz Pazar günü ise seyirci etabı yapılacak. Yarışın devam ettiği bu heyecan dolu günlerde, spor tutkunları ve araç meraklıları bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşayacak.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı için start seremonisi yapıldı. Giresun Offroad Kulübü, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde start seremonisi ile başladı. Cadde üzerindeki seyircilerin arasından geçen pilotlar, antrenman turları için yarışın yapılacağı Bağlar mevkisine hareket etti.