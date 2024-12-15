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2024 Taipei Maratonu'nu Kenyalı Kipkorir ve Etiyopyalı Jemal Kazandı

Tayvan'da düzenlenen 2024 Taipei Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Kipkorir, kadınlarda ise Etiyopyalı Jemal zafere ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:36
2024 Taipei Maratonu'nu Kenyalı Kipkorir ve Etiyopyalı Jemal Kazandı

2024 Taipei Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Tayvan'da gerçekleştirilen 2024 Taipei Maratonu, yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Erkeklerde Kenyalı Brimin Kipkorir, kadınlarda ise Etiyopyalı Amid Fozya Jemal zaferle ayrılan isimler oldu.

Kipkorir ve Jemal'ın Başarılı Dereceleri

Kipkorir, maratonu 2 saat 11 dakika 41 saniyelik derecesiyle tamamlayarak birinci sırada yer aldı. Kadınlarda ise Jemal, yarışını 2 saat 32 dakika 47 saniye ile tamamlayarak ipi göğüsledi.

Ödüller ve Katılım

Her iki atlet, maratonun kazananları olarak 67 bin 500 dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Bu yıl yaklaşık 28 bin atlet Taipei Şehir Meclisi'nden başlayıp Taipei Stadyumu'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik parkurda yarıştı.

Taipei Maratonu'nun Önemi

1986 yılından bu yana düzenlenen Taipei Maratonu, Dünya Atletizm Birliği'nin "Altın Marka" olarak belirlediği yol yarışları arasında yer almakta ve uluslararası arenada önemli bir konuma sahiptir.

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