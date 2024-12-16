2024'te Tarih Yazdı, Olimpiyatlarda Beklentileri Karşılayamadı

Türk Milli Güreşçileri 2024 Avrupa'da Tarih Yazdı

Milli güreşçiler, 2024 yılına Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla damga vurdu. Türkiye, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 17 madalya ile tarih yazdı. Grekoromen ve serbest stilde takım halinde elde edilen şampiyonluklarla Türk güreşi büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın Zirvesine Çıkma Başarısı

12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası, Türkmillilerin üst üste üçüncü kez 17 madalya ile en başarılı organizasyonunu geride bırakmasını sağladı. Türkiye, 31 yıl aradan sonra serbest stilde takım halinde şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya ulaştı. Bunun yanı sıra, Grekoromen Milli Takımı da şampiyonluk hanesine bir başarı daha ekledi.

Rıza Kayaalp'ın Kayıp Fırsatı

Finalde rakibine kaybeden Rıza Kayaalp, tarih yazma şansını değerlendiremedi. 130 kilo grekoromen stil finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'a yenilen Rıza, bu sırada altın madalya rekorunu kırma fırsatını yitirdi. Rıza, bir yıl önce Hırvatistan'da elde ettiği 12. şampiyonluğuyla dikkat çekmişti.

Paris Olimpiyatları'nda İki Bronz Madalya

Güreşçiler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ise beklentilerin altında kaldı. Türkiye, toplam 11 sporcu ile temsil edilirken sadece 2 bronz madalya kazanabildi. Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, bu zorlu organizasyondan madalya ile dönen isimler oldu. Taha Akgül, Paris'te sporu bırakarak, 22 madalyalık başarılı kariyerine veda etti.

Grekoromen Stilde İki Yüzleşme

Paris 2024'te Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın madalya hasreti 36 yıl sonra sona erdi. Önemli sporcusu Rıza Kayaalp'in yokluğu, takımın başarısızlığında kritik bir rol oynadı.

Gelecek için Umut Var: Seçim Süreci Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesinde iki önemli ismin başkanlık mücadelesine sahne olacak. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Selçuk Çebi, yönetim koltuğu için yarışacak. Seçim süreci, Türk güreşinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.