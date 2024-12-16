DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.987,95 -0,38%
BITCOIN
3.655.073,66 -1,4%

2024'te Tarih Yazdı, Olimpiyatlarda Beklentileri Karşılayamadı

Türk milli güreşçileri Avrupa'da tarih yazdı, ancak Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarısızlıkla karşılaştı ve iki bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:00
2024'te Tarih Yazdı, Olimpiyatlarda Beklentileri Karşılayamadı

Türk Milli Güreşçileri 2024 Avrupa'da Tarih Yazdı

Milli güreşçiler, 2024 yılına Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla damga vurdu. Türkiye, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 17 madalya ile tarih yazdı. Grekoromen ve serbest stilde takım halinde elde edilen şampiyonluklarla Türk güreşi büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın Zirvesine Çıkma Başarısı

12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası, Türkmillilerin üst üste üçüncü kez 17 madalya ile en başarılı organizasyonunu geride bırakmasını sağladı. Türkiye, 31 yıl aradan sonra serbest stilde takım halinde şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya ulaştı. Bunun yanı sıra, Grekoromen Milli Takımı da şampiyonluk hanesine bir başarı daha ekledi.

Rıza Kayaalp'ın Kayıp Fırsatı

Finalde rakibine kaybeden Rıza Kayaalp, tarih yazma şansını değerlendiremedi. 130 kilo grekoromen stil finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'a yenilen Rıza, bu sırada altın madalya rekorunu kırma fırsatını yitirdi. Rıza, bir yıl önce Hırvatistan'da elde ettiği 12. şampiyonluğuyla dikkat çekmişti.

Paris Olimpiyatları'nda İki Bronz Madalya

Güreşçiler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ise beklentilerin altında kaldı. Türkiye, toplam 11 sporcu ile temsil edilirken sadece 2 bronz madalya kazanabildi. Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, bu zorlu organizasyondan madalya ile dönen isimler oldu. Taha Akgül, Paris'te sporu bırakarak, 22 madalyalık başarılı kariyerine veda etti.

Grekoromen Stilde İki Yüzleşme

Paris 2024'te Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın madalya hasreti 36 yıl sonra sona erdi. Önemli sporcusu Rıza Kayaalp'in yokluğu, takımın başarısızlığında kritik bir rol oynadı.

Gelecek için Umut Var: Seçim Süreci Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesinde iki önemli ismin başkanlık mücadelesine sahne olacak. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile Selçuk Çebi, yönetim koltuğu için yarışacak. Seçim süreci, Türk güreşinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Kadın Güreşçiler, Olimpiyat Hedefiyle TOHM'da Çalışıyor
2
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman Birinci Oldu
3
Fenerbahçe Medicana, Mint Vero Volley ile Mücadele Edecek
4
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Almanya'da Rasta Vechta ile Karşılaşıyor
5
Lider Bandırmaspor, Süper Lig Hedefine Adım Adım İlerliyor
6
Asuman Çığlıoğlu: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hedefim Birincilik
7
Süper Lig'in Eski Takımları Alt Ligde Zor Günler Geçiriyor

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar