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2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Final Yarışları Kocaeli’de Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final yarışlarında kadınlarda Selin Elbir, erkeklerde ise İrfan Alper birinci oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:24
2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Final Yarışları Kocaeli’de Gerçekleşti

TOSFED Yıldızını Arıyor Projesinin Final Yarışları

Kocaeli, 2024 yılında düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final yarışlarına ev sahipliği yaptı. Bu yılki etkinlikte 15 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışlar, otomobil sporlarına olan ilgiyi bir kez daha artırdı.

Sponsorlar ve Yetenekli Sporcular

2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda hayata geçirilen bu sosyal sorumluluk projesi, yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi amaçlıyor. 2024 final yarışlarına, elemeler sonucunda belirlenen 10 erkek ve 5 kadın sporcu katıldı.

Yoğun Rekabet

Petlas, Red Bull ve Apex Racing gibi markaların katkıları ile düzenlenen organizasyonda, sporcular Fiat Egea yarış otomobilleri ile TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde kıyasıya mücadele etti. İlk yarışta en hızlı tur zamanı, ikinci yarışta ise toplam tur zamanuna göre sıralanan sporcular, üçüncü yarışta toplu start ile yarıştı.

Birinciler Belirlendi

Üç yarış sonunda erkek kategorisinde Irfan Alper, kadın kategorisinde ise Selin Elbir projenin 2024 birincileri olarak öne çıktı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de...

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi. Yapılan 3 yarışın ardından erkeklerde İrfan Alper (sağda), kadınlarda ise Selin Elbir (solda) "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin birincileri oldu. Sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de...

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları, 15 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi. Yapılan 3 yarışın ardından erkeklerde İrfan Alper (sağda), kadınlarda ise Selin Elbir (solda) "2024 TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin birincileri oldu. Sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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