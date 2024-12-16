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2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman Birinci Oldu

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman birinci oldu, Barış Cin finalde galip geldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:43
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman Birinci Oldu

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın Kazananı Hacı Arap Yaman

2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda Hacı Arap Yaman, zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonanın üçüncü ve son etabı, İzmir Atatürk Stadı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarışmanın Sonuçları

Bu etapta Barış Cin, final karşılaşmasında Serdar Gümüş’ü mağlup ederek etkinliği kazanmayı başardı. Hacı Arap Yaman ve Mehmet Sezer ise üçüncülüğü paylaştılar.

Genel Klasmanda Dereceler

Final etabının sonuçları sonrasında genel klasmanda birinciliği Hacı Arap Yaman elde ederken, onu Barış Cin ve Serdar Gümüş takip etti. Bu sonuçlar, Hacı Arap Yaman'ın başarılı performansını taçlandırdı.

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