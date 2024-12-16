2024 Türkiye Baja Şampiyonası İstanbul'da Son Buldu

2024 Türkiye Baja Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirilen 4. ve son ayak yarışlarıyla başarıyla tamamlandı. Bu önemli organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve sponsorları ICRYPEX ile Spor Toto desteğiyle İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlendi.

Yarışa katılan toplam 31 araç ve 62 sporcu, heyecan dolu mücadeleler sergileyerek şampiyonaya renk kattı.

Ödüller ve Dereceler

SSV klasmanında; Yağız Birinci ve Uğur Tepe ekibi birinci olarak öne çıkarken, İsrafil Akyüz ve Mert Tepe ikinciliği, Abdullah Turgut ve Arda Şenay ise üçüncülüğü elde etti.

Otomobil klasmanında; Mehmet Tüfekçioğlu ve Tuvana Sayar ekibi ipi göğüsleyerek birinciliğe ulaşırken, Guiseppe Simone Agazzi ve Medeni Soysal ikinci, Benan Engin ve Bülent Gültekin ekibi üçüncü sırayı aldı.

Kadın pilotlar arasında ise İdil Tüfekçioğlu birinci olarak dikkat çekerken, İlayda Hancı ikinci ve Melis Aksöz üçüncü oldu.

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son yarışı olan Baja İstanbul sonrası SSV kategorisinde İsrafil Akyüz, otomobil kategorisinde ise Mehmet Tüfekçioğlu pilotlar şampiyonluğuna layık görüldü.