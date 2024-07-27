2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2024 sezonunun ilk ayak yarışları, Antalya'da düzenlenmeye başladı. Bu önemli organizasyon, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından belirlenen faaliyet takvimine uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Kepez Drag Pisti'nde İlk Gün Heyecanı

Şampiyonanın ilk gün aktiviteleri, Kepez Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla yapıldı. Bu aşamada sporcular, yarış öncesi en iyi derecelerini elde etmek için mücadele ettiler.

56 Sporcu Farklı Kategorilerde Yarışıyor

Bu yılki yarışlara toplamda 56 sporcu katılıyor. Yarışmalar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar gibi çeşitli kategorilerde gerçekleştiriliyor.

Final Müsabakaları Yarın

Antalya'daki bu heyecan dolu organizasyon, yarın yapılacak olan final müsabakaları ile son bulacak. Tüm gözler, şampiyonanın son gününde en iyi performansı sergileyecek sporcular üzerinde olacak.

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları, Antalya'da başladı.

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları, Antalya'da başladı.