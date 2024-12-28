2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törene, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak ile uluslararası başarılar elde eden birçok sporcu katıldı.

Mehmet Sadık Vefa, törendeki konuşmasında zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Vefa, "Sportif olarak birçok başarıya imza atsak da aramızdan önemli isimler ayrıldı. Onların bıraktıkları başarı mirasını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Bugün de bunu hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcuların uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını vurgulayan Vefa, "Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları tarihimize yazıldı, toplam 160 madalyaya uzandık. Bu başarılar birçok genç için ilham kaynağı oldu. Bu sebeple siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam diyoruz." dedi.

Törene ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da motosiklet kullanan birisi olduğunu söyleyerek, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bahsettiği gibi Hakan Bahadır'a teşekkür plaketi takdim etti ve kendi yaş kategorisinde şampiyon olan oğlu Zayn Sofuoğlu'nun plaketini de verdi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.