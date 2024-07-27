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2024 Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de düzenlenen 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:59
2024 Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı Kocaeli'de başladı

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de Start Aldı

2024 yılına dair AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle düzenlenen bu önemli organizasyon, Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilmekte.

Yarış Grupları ve Katılımcılar

Bu yılki şampiyonanın ilk gününde, "maxi" ve "süper" kategorilerinde toplamda 4'er sporcu mücadele etmekte. 2024 sezonu ICRYPEX ana sponsorluğunda, Oyman Atabay Sezonu olarak anılmakta.

İlk Gün Etkinlikleri

Yarışın ilk günü, idari ve teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından antrenman turları ile ilerlemekte. Sıralama turlarının ardından, "maxi" ve "süper" gruplarında ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

Ödül Töreni

Organizasyonun ikinci gününde, gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreni düzenlenecek. Bu heyecan dolu etkinlik, yarışseverler için unutulmaz anlar sunacak.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor...

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor...

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor...

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor...

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor...

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı. Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk pist randevusunda, "maxi" ve "süper" gruplarda 4'er sporcu mücadele ediyor.

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