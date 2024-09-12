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2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor

Eskişehir Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olarak 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:50
2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Eskişehir'de Başlıyor

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Beşinci Ayağı

Eskişehir Rallisi, 13-15 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Bu etkinlik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilmektedir.

Etkinlik Detayları

Ralli, Eskişehir şehir merkezinde başlayacak. Yarın saat 14.00'te, Odunpazarı Meydanı'nda kick-off seremonisi gerçekleştirilecek. Rallinin ilk gününde, Eskişehir Kent Ormanı'nda özel seyirci etabı kurulacak.

Puan Verilmesi Planlanan Yarışmalar

Bu organizasyon, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası gibi diğer önemli yarışmalara da puan verecek.

Etaplar ve Ödül Töreni

Rallinin ikinci gününde, sporcular Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) etaplarını ikişer defa geçecekler. Etkinlik, 15 Eylül Pazar günü KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının tamamlanmasının ardından Espark önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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