2024 Türkiye Ralli Şampiyonası: Eskişehir Rallisi'nin İlk Günü Heyecanla Başladı

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Beşinci Ağı Eskişehir'de Başladı

Eskişehir Rallisi, Petrol Ofisi Maxima sponsorluğunda Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından düzenleniyor. Bu yıl ki organizasyonun ilk günü, önemli protokol üyeleri ile birlikte başladı.

Önemli İsimler Startı Verdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeli, etkinliğin başlangıcında önemli roller üstlendiler.

Mücadeleye 62 Araç ve 124 Sporcu Katılıyor

Etkinliğe katılan 62 araç ve 124 sporcu, iki gün boyunca zorlu etapları geçerek yarışacak. Bu organizasyon kapsamında Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası gibi önemli şampiyonalara da puan verilecek.

Etaplar ve Ödül Töreni

Bugünkü etaplar arasında Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme) yer alırken, yarın KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etapları düzenlenecek. Etaplar tamamlandıktan sonra Espark önünde ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı. İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.