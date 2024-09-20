2024 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Finale Ulaşıyor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Son Bulacak

2024 yılı Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final etabı, Muğla'nın gözde turistik beldesi Fethiye'de düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre, şampiyonanın bu önemli final yarışları 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ında gerçekleştirilecek.

Yarış Sınıfları ve Katılımcılar

Final yarışlarında farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar olmak üzere toplam altı sınıfta yer alacaklar.

Şampiyonlar Belirlenecek

Bu heyecan verici finalde, her kategorideki en iyi yarışmacılar, 2024 yılının şampiyonu unvanını kazanmak için mücadele edecekler. Fethiye'deki bu organizasyon, sporcular için büyük bir prestij ve başarı anlamına geliyor.

Fethiye'deki bu büyük etkinlik, motorsporları tutkunları için de kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.