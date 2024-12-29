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2024'ün En Çok Kazanan Futbolcularında Suudi Arabistan Etkisi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kazandığı 285 milyon dolarla 2024'ün en çok kazanan futbolcusu oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:09
2024'ün En Çok Kazanan Futbolcularında Suudi Arabistan Etkisi

2024'ün En Çok Kazanan Futbolcularında Suudi Arabistan Etkisi

Futbol dünyası için Orta Doğu'ya giden yolu açan Suudi Arabistan, son yıllarda oyuncuların yıllık kazançlarının büyük oranda artmasını sağladı. AA'nın 2024 yılına dair spor haberlerinde yer alan dosya habere göre, Forbes'un listesine göre Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle 2024 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu.

Ronaldo’nun İnanılmaz Geliri

Ronaldo, 2024 yılında en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti. Geçtiğimiz yılki 260 milyon dolarlık rekorunu kırarak bu sene gelirini 285 milyon dolara çıkardı. Ağustos ayında Youtube kanalı açarak çevrim içindeki varlığını artıran Ronaldo, sosyal medya platformlarında yaklaşık 1 milyar takipçiye ulaştı. Nike gibi büyük markalarla yaptığı ortaklıkların yanı sıra otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri yıllık 65 milyon dolara yükseldi. Al Nassr'dan bir yıl için kazancı ise 220 milyon dolar oldu.

Messi ve Diğer Yıldızlar

Lionel Messi, 135 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırada yer aldı. Adidas, Apple TV ve Konami ile yaptığı ortaklıklarla 75 milyon dolar kazanan Messi, saha dışındaki gelirde lider konumda. Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi olan 37 yaşındaki yıldız, Inter Miami'den yıllık 60 milyon dolar maaş alıyor.

Neymar, Al Hilal'deki kariyeri pek beklediği gibi gitmese de, 110 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan üçüncü futbolcu olmayı başardı. Îş birlikleri sayesinde 30 milyon dolar daha kazanan 32 yaşındaki oyuncu, Al Hilal'den 80 milyon dolar maaş alıyor.

Karim Benzema, Al Ittihad'dan 100 milyon dolar alarak 4. sırada yer aldı. Fransa'nın genç yeteneği Kylian Mbappe ise Real Madrid'e transfer olarak kazancını 90 milyon dolara çıkardı.

2024'ün En Çok Kazanan İlk 10 Futbolcusu

Futbol dünyasında 2024'ün en çok kazanan ilk 10 ismi şöyle:

  • Cristiano Ronaldo - Al Nassr - 285 milyon dolar
  • Lionel Messi - Inter Miami - 135 milyon dolar
  • Neymar - Al Hilal - 110 milyon dolar
  • Karim Benzema - Al Ittihad - 104 milyon dolar
  • Kylian Mbappe - Real Madrid - 90 milyon dolar
  • Erling Haaland - Manchester City - 60 milyon dolar
  • Vinicius Junior - Real Madrid - 55 milyon dolar
  • Muhammed Salah - Liverpool - 53 milyon dolar
  • Sadio Mane - Al Nassr - 52 milyon dolar
  • Kevin De Bruyne - Manchester City - 39 milyon dolar

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