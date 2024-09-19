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2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Başladı

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures, Balıkesir Ayvalık'ta başladı. 35 ülkeden 122 sporcu yarışıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:12
2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Başladı

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı Ayvalık’ta Başladı

Plaj voleybolu tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik olan 2024 VW Beach Pro Tour Futures, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde start aldı. 122 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu muhteşem organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Sarımsaklı Plajları'nda Mücadele

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Sarımsaklı Plajları, dünya çapında tanınan bir mekandır. Bu plajda gerçekleştirilen etkinlik, sporseverler için unutulmaz anlar sunuyor.

35 Ülkeden 49 Takım Yarışıyor

Balıkesir etabına Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi 35 farklı ülkeden 49 takım katılarak toplamda 122 sporcu yer alıyor.

Türkiye'yi Temsil Eden İsimler

Türkiye'yi erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı ikilileri, kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy temsil ediyor.

Ücretsiz İzleme İmkanı

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, etkinliğin girişinin sorunsuz geçtiğini kaydetti. Ayrıca, müsabakaların 4 gün süreceğini ve seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceğini belirtti. Değirmenci, tüm sporseverleri Sarımsaklı Plajları'nda bulunan bu harika tesislere davet etti.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun...

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı. TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun...

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı. TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun...

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı. TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun...

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı. TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun...

Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı, Ayvalık ilçesinde 122 sporcunun katılımıyla başladı. TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci (fotoğrafta), açıklama yaptı.

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