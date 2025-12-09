2025-2026 Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği — Özel Alpaslan Koleji Şampiyon

Müsabaka Özeti

2025-2026 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Özel Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi, toplam 41 takım arasından gösterdiği üstün performansla il birinciliğini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Takım, antrenörleri Baha Okyay liderliğinde hem bireysel hem de takım bazında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Antrenör Baha Okyay, 41 takım arasından gelen bu birinciliğin sporcuların disiplinli çalışmasının ve uzun yıllara yayılan emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmek olduğunu belirtti.

Şampiyon Takım Kadrosu

Hikmet Sami Kopargil, Yalçın Ulusoy, Yusuf Efe Cırdı, Oğuz Kaan Ural, Berathan Demir, Berkay Demir, Efe İzci, Süleyman Yusuf Doğan.

