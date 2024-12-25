2025 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Romanya'da Gerçekleşecek

2025 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın Detayları

2025 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Romanya'nın Eforie-Nord bölgesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 14-27 Mart 2025 tarihlerinde düzenleniyor.

Sporculara Başvuru Fırsatı

Şampiyonaya katılmak isteyen sporcular, bireysel olarak Avrupa Satranç Birliği (ECU) yönergesine uygun bir şekilde başvurularını yapabilecekler. Bu yılki organizasyon, satranç tutkunları için heyecan verici bir fırsat sunuyor.