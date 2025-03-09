2025 Avrupa Snooker Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Snooker Şampiyonası, 16 sporcu ile Türkiye'yi temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:53
2025 Avrupa Snooker Şampiyonası Antalya'da Başladı

2025 Avrupa Snooker Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Antalya'da, snooker tutkunlarını bir araya getiren 2025 Avrupa Snooker Şampiyonası heyecanla başladı. Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, zorlu turnuva Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın Kategorileri ve Tarihleri

Organizasyon, 16, 18 ve 21 yaş altı ile büyük erkekler kategorilerinde düzenleniyor. Türkiye, turnuvada toplamda 16 sporcu ile temsil ediliyor ve sporcular, Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın sona ereceği tarih ise 22 Mart olarak belirlendi. Bu süreç boyunca izleyiciler, snookerın en iyi isimlerinin performanslarına tanıklık etme fırsatı bulacak.

Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Snooker Şampiyonası başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki...

Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Snooker Şampiyonası başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki organizasyon 16, 18 ve 21 yaş altı ile büyük erkekler kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

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