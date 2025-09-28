2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası Bursa Mudanya'da

Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2025 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası ve Yaş Grupları Sprint Türkiye Kupası Finalleri, Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Organizasyon ve parkur

Yarışlarda sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan parkuru tamamladı. 13 ile 70 yaş arasındaki 329 sporcu, elit, genç ve yaş grupları kategorilerinde ter döktü. Mudanya'nın doğal ve tarihi dokusu eşliğinde düzenlenen etkinlik, sporcular ve sporseverlere heyecanlı anlar yaşattı.

Sonuçlar

Elit kadınlar kategorisinde Sinem Francisca (Türkiye), 1:03:14 derecesiyle birinciliğe uzandı. Elit erkeklerde ise Carol Popa (Romanya) 56:22 ile şampiyon oldu.

Ödül töreni ve değerlendirme

Dereceye giren sporculara ödüller, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ile ilçe protokolü tarafından verildi.

Geçen yıl Türkiye Kupası Finallerine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yıl da Balkan Şampiyonası'nı düzenlemekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hem Mudanya'nın tanıtımı hem de bu sporun yayılması açısından değerli bir etkinlik. Mütareke'nin kenti Mudanya'dan tüm dünyaya sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu tür müsabakaların daha iyilerini yapmak için istekliyiz. Herkesi spor yapmaya ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyorum. Organizasyona emek veren gönüllülere, federasyon temsilcilerine, çalışma arkadaşlarıma ve sporsever Mudanyalılara teşekkür ediyor, dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

