DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.466.282,64 0,34%

2025 Dakar Rallisi: İlk Etapta Chicherit ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi'nin 1. etabında otomobilde Chicherit, motosiklette Sanders birinciliğe ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:09
2025 Dakar Rallisi: İlk Etapta Chicherit ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi İlk Etabı Gerçekleşti

2025 Dakar Rallisi'nin heyecan dolu ilk etabı, Suudi Arabistan'ın Bişa kentinde 413 kilometrelik parkurda yapıldı. Bu yıl 47. kez düzenlenen organizasyonda, otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında ise Avustralyalı Daniel Sanders birinci olarak öne çıktı.

Otomobil Kategorisinde Chicherit'in Üstün Başarısı

Otomobil sınıfında yüksek bir performans sergileyen Chicherit, X-Raid takımının bir parçası olarak etabı 4 saat 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle tamamladı. ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo) 50 saniye geride ikinci olurken, Güney Afrikalı Saood Variawa (Toyota Gazoo) birinciye 1 dakika 3 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise ilk etapta 7. sırada yer aldı.

Motosiklet Kategorisinde Sanders Üstün

Motosiklet sınıfında sahne alan Daniel Sanders, Red Bull KTM takımıyla birlikte etabı 4 saat 41 dakika 27 saniyede tamamlayarak galip geldi. Sanders'ı, son şampiyon Ricky Brabec (Monster Energy Honda) 2 dakika 4 saniye geride takip ederken, Botsvanalı Ross Branch (Hero) 2 dakika 26 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

İkinci Etap Yolculuğu Başlıyor

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bişa kentinde 967 kilometrelik parkurda yarın başlayacak. Sürücüler, bu uzun etapta geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşarak, minimal malzeme ile yolculuklarına devam edecekler. Ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacaklar.

Etkinlik, 17 Ocak tarihinde Shubaytah kentinde sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı Uzatmada Geçti
2
2025 Dakar Rallisi: İlk Etapta Chicherit ve Sanders Zirvede
3
Halkbank, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti: Efeler Ligi 14. Hafta Sonuçları
4
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
5
BOTAŞ, Bodrum Basketbol'u 72-45'lik skorla mağlup etti
6
Sarıkamış'ta Şehitler İçin 'Kardan Heykeller Sergisi' Açıldı
7
Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir'i 3-1 Geçti

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı