2025 Dakar Rallisi: İlk Etapta Chicherit ve Sanders Zirvede

2025 Dakar Rallisi İlk Etabı Gerçekleşti

2025 Dakar Rallisi'nin heyecan dolu ilk etabı, Suudi Arabistan'ın Bişa kentinde 413 kilometrelik parkurda yapıldı. Bu yıl 47. kez düzenlenen organizasyonda, otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında ise Avustralyalı Daniel Sanders birinci olarak öne çıktı.

Otomobil Kategorisinde Chicherit'in Üstün Başarısı

Otomobil sınıfında yüksek bir performans sergileyen Chicherit, X-Raid takımının bir parçası olarak etabı 4 saat 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle tamamladı. ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo) 50 saniye geride ikinci olurken, Güney Afrikalı Saood Variawa (Toyota Gazoo) birinciye 1 dakika 3 saniye farkla üçüncü sırayı aldı. Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise ilk etapta 7. sırada yer aldı.

Motosiklet Kategorisinde Sanders Üstün

Motosiklet sınıfında sahne alan Daniel Sanders, Red Bull KTM takımıyla birlikte etabı 4 saat 41 dakika 27 saniyede tamamlayarak galip geldi. Sanders'ı, son şampiyon Ricky Brabec (Monster Energy Honda) 2 dakika 4 saniye geride takip ederken, Botsvanalı Ross Branch (Hero) 2 dakika 26 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

İkinci Etap Yolculuğu Başlıyor

2025 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bişa kentinde 967 kilometrelik parkurda yarın başlayacak. Sürücüler, bu uzun etapta geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşarak, minimal malzeme ile yolculuklarına devam edecekler. Ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacaklar.

Etkinlik, 17 Ocak tarihinde Shubaytah kentinde sona erecek.