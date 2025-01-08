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2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Galipleri Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders kazandı. Ralli devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:36
2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Galipleri Belli Oldu

2025 Dakar Rallisi'nde 4. Etap Kazananlar Belirlendi

2025 Dakar Rallisi'nin 4. etabı, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi ve motosiklet kategorisinde Avustralyalı Daniel Sanders tarafından kazanıldı. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 47. Dakar Rallisi'nin bu etabı, Al Henakiyah ile Alula kentleri arasında yer alan 415 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında, Overdrive ekibinden Al Rajhi, 4 saat 26 dakika 40 saniyelik zamanı ile birinciliği elde etti. Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 4 dakika 51 saniye farkla ikinci olurken, Arjantinli Juan Cruz Yacopini (Overdrive) 10 dakika 45 saniye geride üçüncü sırayı aldı. Genel klasmanda Lategan, 23 saat 36 dakika 24 saniyelik derecesi ile Al Rajhi'nin 6 dakika 54 saniye önünde zirvede yer aldı.

Öte yandan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez şampiyon olan Fransız Sebastien Loeb, araç hasarı nedeniyle bu yıl Dakar Rallisi'nden 4. etap öncesi çekilmek zorunda kaldı.

Motosiklet Kategorisinde Daniel Sanders Fırtınası

Motosiklet kategorisinde ise Red Bull KTM ekibinden Daniel Sanders, 5 saat 10 dakika 33 saniyelik süresiyle birinci olarak 4. etap galibiyetini elde etti. Sanders'ın ardında, 15 saniye farkla İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) ve 7 dakika 49 saniye geriden gelen Şilili Jose Ignacio Cornejo (Hero) sıralandı.

Genel klasmanda Sanders, 25 saat 15 dakika 33 saniyelik süresiyle Schareina'nın 13 dakika 26 saniye önünde liderliğini sürdürdü.

Dakar Rallisi'nin 5. etabı, yarın Alula ile Hail kentleri arasında 428 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Ralli, 17 Ocak’ta Shubaytah kentinde sona erecek.

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