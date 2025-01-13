2025 Dakar Rallisi'nde Henk Lategan ve Luciano Benavides Zaferle Ayrıldı

2025 Dakar Rallisi'nin 8. etabını Henk Lategan ve Luciano Benavides kazandı. Ralli Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:35
2025 Dakar Rallisi'nde Henk Lategan ve Luciano Benavides Zaferle Ayrıldı

2025 Dakar Rallisi'nin 8. Etabı Gerçekleşti

2025 Dakar Rallisi'nin 8. etabı, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Henk Lategan, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides tarafından zirvede tamamlandı. Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin bu etabı, Al Duwadimi ile Riyad kentleri arasındaki 487 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Otomobil Kategorisinde Lategan Fırtınası

Otomobil sınıfında Toyota Gazoo ekibinden Henk Lategan, 4 saat 51 dakika 54 saniyelik süresiyle en iyi zamana imza atarak rallideki ikinci etap galibiyetini elde etti. Güney Afrikalı Guy David Botterill (Toyota Gazoo), Lategan'ın 1 dakika 47 saniye gerisinde ikinci olurken, Fransız Mathieu Serradori (Century) ise liderin 4 dakika 4 saniye gerisinde üçüncü sıraya yerleşti. Genel klasmanda Lategan, 42 saat 5 dakika 2 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 5 dakika 41 saniye önünde liderliğini sürdürdü.

Motosiklet Kategorisinde İlk Galibiyet

Motosiklet sınıfında, Red Bull KTM ekibinden Luciano Benavides, 4 saat 50 dakika 46 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak ilk etap galibiyetini aldı. Arjantinli sürücüyü, 2 dakika 8 saniye farkla Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 14 saniye geriden İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti. Etabı 7. sırada tamamlayan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 44 saat 26 dakika 52 saniyelik süresiyle Schareina'nın 11 dakika 3 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.

Gelecek Etaplar

2025 Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Riyad ile Haradh kentleri arasındaki 357 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. Bu büyük organizasyon, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

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