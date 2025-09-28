2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası: Türkiye W1 Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye W1 erkek takımı gümüş madalya kazandı; ülke toplam 1 altın, 3 gümüş madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 10:38
Gwangju'da milli okçular finalde Çin'e yenilerek ikinci oldu

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, W1 erkek takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Nihat Türkmenoğlu ile Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 139-138, yarı finalde ise Tayland143-137 mağlup ederek finale yükseldi.

Final maçında Çin ile karşılaşan milli takım, karşılaşmadan 143-133 mağlup ayrılarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye, organizasyonu toplam 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalya ile bitirdi.

Milliler, makaralı yay kategorisinde de önemli başarılar elde etti: kadın milli takımı Öznur Cüre Girdi ile Büşra Fatma Ün altın madalya kazanırken, karışık milli takımda Öznur Cüre Girdi ile Kenan Babaoğlu gümüş madalya elde etti.

Bireyselde ikinci olan Öznur Cüre Girdi, Dünya Şampiyonası'nda toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

