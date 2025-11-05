2025 Elazığ Cumhuriyet Kupası ELO Satranç Turnuvası Tamamlandı

Elazığ Cumhuriyet Kupası ELO Satranç Turnuvası tamamlandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Elazığ Cumhuriyet Kupası ELO Satranç Turnuvası, 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde Atatürk Stadyumu Satranç Salonunda gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, satranç tutkunlarının yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuvaya Elazığ ve çevre illerden gelen 127 sporcu katıldı. Sporcular, A kategorisi, B kategorisi, 10 yaş ve altı kategorisi ile 8 yaş ve altı kategorisi olmak üzere dört farklı kategoride hamle ustalıklarını sergiledi. 2 gün süren zorlu müsabakalar boyunca sporcular, strateji, dikkat ve sportmenlik örnekleriyle satrancın centilmen ruhunu yansıttı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı turnuvada gençlerimizin satranç alanındaki ilgisini görmek bizleri son derece memnun etti. Satranç, gençlerimizin analitik düşünme, sabır ve stratejik karar verme becerilerini geliştiren önemli bir spor dalıdır. İl müdürlüğü olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin her branşta gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

