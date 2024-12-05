DOLAR
34,75 -0,28%
EURO
36,79 -0,19%
ALTIN
2.944,19 -0,38%
BITCOIN
3.354.102,1 2,62%

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Turnuva, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:58
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı

ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi. Turnuva, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kura, ABD'nin Miami şehrinde çekildi ve gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu

Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu

Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)

E Grubu

River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu

Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu

Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu

Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Turnuva Formatı

Turnuvada, 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 grupa ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecekler.

İLGİLİ HABERLER

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Deplasmanda Mağlup Etti: 82-70
2
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda WWK Volleys'i 3-1 Mağlup Etti
3
Zalgiris, Anadolu Efes'i Deplasmanda Yenerek Galibiyetini Artırdı
4
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Tamamlandı
5
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı
6
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
7
Fenerbahçe Medicana, Olympiakos'u 3-2 Mağlup Etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor