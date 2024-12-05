2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grupları Açıklandı
ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi. Turnuva, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura, ABD'nin Miami şehrinde çekildi ve gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
B Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu
Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
D Grubu
Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
E Grubu
River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
F Grubu
Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu
Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu
Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)
Turnuva Formatı
Turnuvada, 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak. Dörderli 8 grupa ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecekler.