2025 Gran Fondo Bisiklet Yarışları Takvimi Açıklandı

Gran Fondo Bisiklet Yarışları'nın 2025 Takvimi Belli Oldu

Amatör bisiklet tutkunları için her yıl düzenlenen Gran Fondo yarışlarının 2025 yılı takvimi, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından duyuruldu. Bu yıl düzenlenecek olan yarışlar, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve amatör bisikletçilere kendilerini test etme fırsatı sunmak amacıyla organize ediliyor.

2025 Yarış Programı

2025 yılı içerisinde Türkiye'nin 12 farklı lokasyonunda gerçekleştirilecek toplam 13 Gran Fondo yarışı, bisiklet severleri heyecan dolu bir sezon bekliyor. İşte yarış takvimi:

Bodrum Gran Fondo (4-5 Nisan)

İlkadım Gran Fondo (17-18 Mayıs)

Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs)

Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran)

Trabzon Gran Fondo (12-13 Temmuz)

Başkent Gran Fondo (23-24 Ağustos)

Ayvalık Gran Fondo (6-7 Eylül)

Rize Gran Fondo (13-14 Eylül)

Pamukkale Gran Fondo (20-21 Eylül)

L'Etape Türkiye (11-12 Ekim)

VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25-26 Ekim)

Nirvana UCI Gran Fondo (6-9 Kasım)

İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım)

Yarışlar, hem amatörler hem de profesyoneller için büyük bir fırsat sunarken, katılımcılar, farklı doğal güzellikler eşliğinde keyifli bir deneyim yaşayacaklar.