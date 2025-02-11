2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finaller Başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Finalleri Başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, dörtlü finale yükselmek için mücadele edecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek maçların ardından belli olacak.

Çeyrek Final Programı

Yarın:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru (İBB Cebeci)

14.00 Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank - Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği bu maçlar, başarıyı hedefleyen takımlar için büyük bir fırsat sunacak.