DOLAR
36,02 -0,02%
EURO
37,14 -0,02%
ALTIN
3.385,76 -0,79%
BITCOIN
3.542.071,23 -0,99%

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finaller Başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalleri 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Dörtlü finale yükselecek takımlar belirlenecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:39
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finaller Başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Finalleri Başlıyor

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, dörtlü finale yükselmek için mücadele edecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek maçların ardından belli olacak.

Çeyrek Final Programı

  • Yarın:
  • 13.00 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru (İBB Cebeci)
  • 14.00 Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
  • 15.30 VakıfBank - Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
  • 13 Şubat Perşembe:
  • 19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği bu maçlar, başarıyı hedefleyen takımlar için büyük bir fırsat sunacak.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Süper Lig 23. Haftası
2
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo İstanbul'da!
4
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı
5
Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yenerek Moral Buldu
6
Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti: 2-0
7
Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek