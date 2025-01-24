2025 NBA All-Star Maçında İlk 5'ler Belli Oldu

2025 NBA All-Star Takım İlk 5'leri Açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçında takımların ilk 5 oyuncuları duyuruldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ve Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, taraftar oylamasını zirvede tamamladı.

LeBron James Rekor Kırdı

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez All-Star seçilerek yeni bir rekora imza attı. Ancak milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı forvet oyuncuları arasındaki oylamada 6. sırayı alarak ilk 5'e giremedi. Alperen, yedek olarak All-Star maçına seçilme şansı taşıyor.

Yedek Oyuncuların Açıklanacağı Tarih

All-Star maçının yedek oyuncuları, 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Her iki konferanstan 7'şer yedek oyuncu, NBA başantrenörleri tarafından belirlenecek.

All-Star Maçındaki Takımlar

Bu yıl 2025 NBA All-Star organizasyonu toplam 24 oyuncunun katılımıyla gerçekleşecek. İlk kez dört takım ve üç maçlık bir mini turnuva formatı ile oynanacak. Her takımda 8 oyuncu olacak ve 24 All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise 14 Şubat'ta NBA ve G League oyuncuları arasında oynanacak maçtan galip gelen takım olacak.

Doğu Konferansı İlk 5 Oyuncuları

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Batı Konferansı İlk 5 Oyuncuları

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat tarihinde San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleştirilecek.