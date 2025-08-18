DOLAR
2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası İstanbul'da açıldı

2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nın açılış seremonisi İstanbul'da yapıldı. Organizasyon 19-22 Ağustos'ta Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:27
Türkiye Yelken Federasyonu ev sahipliğinde açılış seremonisi gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Takım Şampiyonasının açılış seremonisi, Türkiye Yelken Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tören, Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde yapıldı.

Seremoniye Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Uluslararası Optimist Sınıfı Birliği (IODA) Başkan Yardımcısı Carmen Casco katıldı.

Özlem Akdurak şampiyonayı nasıl tamamlamak istediklerini vurgulayarak, "Çok değişik bir formatta bu şampiyonayı yapacağız. Takımların maç yaptığı bir şampiyona... İnşallah biz de sevinçle kendi takımımızı alkışlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Carmen Casco ise Haliç'in tarihine dikkat çekerek, "Haliç, yıllar boyunca tarihin en ünlü su yollarından bir tanesi olmuştur. Yıllar önce çok uzak yerlerden tüccarlar, kaşifler ve korsanlar buraya geldi. Şimdi bu sularda tarih yazma sırası siz sporcularda." dedi.

Mehmet Ergün Turan sporculara başarılar dileyerek, "İstanbul, sultanların arzuladığı bir şehirdir. İstanbul'un da en güzel noktalarından bir tanesi Haliç'tir. Umarım keyifli anılarla buradan dönersiniz. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış seremonisi, konuşmaların ardından takımların tanıtılması ve yemin töreninin yapılmasıyla sona erdi.

Organizasyon, Fatih Belediyesi Kano Kürek Yelken Spor Merkezi'nde 19-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

