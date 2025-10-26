2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası 5. Ayak Denizli'de Tamamlandı

2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı Denizli'de tamamlandı; 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcu mücadele etti, SSV ve otomobil kazananları belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:12
Merkezefendi'de kıyasıya mücadele ve ödül töreni

2025 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Denizli'de tamamlandı. Organizasyon, Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından; Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara toplam 5 kategoride 19 araç ve 38 sporcu katıldı. İlk gün yarışlarında araçlar, Göveçlik Mahallesi'ndeki Pamukkale etabındeki 12 kilometrelik parkuru dört kez geçerken; son gün mücadeleleri, Merkezefendi Belediyesi seyirci etabının üç kez geçilmesiyle tamamlandı.

Etkinlik boyunca sporcular arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve saha performansları büyük ilgi çekti. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

SSV kategorisi sonuçları: İsrafil Akyüz ve Mert Tepe birinci; Salih Çarpışantürk ve Mehmet Arda Demirkıran ikinci; Eren Alver ve Onur Sırımoğlu üçüncü oldu.

Otomobil kategorisi sonuçları: Mustafa Gül ve Serhat Dursun Akdemir birinciliği elde etti; İsmail Ayhan ve Arda Arslan ikinci; Durali Altınok ve Serkan Sivri üçüncü oldu.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi ve organizasyon başarıyla sonlandırıldı.

