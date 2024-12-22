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2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

2025 Türkiye Güreş Şampiyonası, 21-28 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Müsabakalar üç farklı kategoriyle düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:42
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

2025 Türkiye Güreş Şampiyonası'na Doğru

Türkiye Güreş Federasyonu, 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın tarihini açıkladı. Şampiyona, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Taha Akgül Dönemi

Güreş Federasyonu'na Taha Akgül'ün başkan olarak seçilmesinin ardından, federasyonun faaliyetleri Türkiye Şampiyonası ile başlayacak. Bu önemli etkinlik, güreş sporunun geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

Şampiyona Programı

Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, grekoromen ve serbest stil ile kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Müsabakaların programı ise şöyle:

  • Grekoromen stil: 21-23 Ocak
  • Serbest stil: 23-26 Ocak
  • Kadınlar: 27-28 Ocak

Bu yılki şampiyona, güreş tutkunları için önemli bir buluşma noktası oluşturarak spor camiasını bir araya getirecek.

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