2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da Gerçekleşecek

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya'da Başlıyor

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da gerçekleşecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Konya Veledromu'nda yapılacak ve bu etkinlikte 5 kıtadan yaklaşık 450 bisikletçi katılacak.

Konya Veledromu'nda Bir İlk

Konya Veledromu, ilk kez 2022 İslami Dayanışma Oyunları kapsamında düzenlenen pist bisikleti yarışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise, bu tesis dünya şampiyonasından sonra en büyük bisiklet organizasyonu olan UCI Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Emin Müftüoğlu'ndan Açıklamalar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Ülkemizin en önemli sportif yatırımlarından olan Konya Olimpik Veledromu, Türkiye'de bisiklet sporunun kalbinin attığı bir merkez olacak. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında kürsüde yer aldığımız pist bisikleti disiplininde, Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmamız, bu branşa olan ilgiyi daha da artıracak. Dünyanın en hızlı bisikletçilerini izlemek gençlere ilham verecek," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.