2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın ilk günü sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:10
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda İlk Gün Yarışları Tamamlandı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda İlk Gün Coşkusu

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın ilk günündeki yarışlar, Konya Olimpik Veledromu'nda büyük bir heyecanla sona erdi.

Öne Çıkan Sonuçlar

Erkekler eleme yarışı finalinde Belçika'dan Jules Hesters altın, Danimarka'dan Noah Wulff gümüş ve Avusturya'dan Tim Wafler bronz madalya kazandı.

Erkekler takım sprintte ise Büyük Britanya altın, Japonya gümüş, Avustralya bronz madalya ile ödüllendirildi.

Takım takip yarışında Avustralya altın, ABD gümüş ve Yeni Zelanda bronz madalya elde etti.

Kadınlar Kategorisinde Ödüller

Kadınlar eleme yarışı finalinde Meksikalı Yareli Acevedo Mendoza altın, Hollanda'dan Lisa van Belle gümüş ve Japonya'dan Mizuki Ikeda bronz madalya ile evine döndü.

Kadınlar takım takipte Almanya altın, Yeni Zelanda gümüş, Avustralya bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar takım sprintte ise Hollanda altın, Büyük Britanya gümüş ve Almanya bronz madalya kazandı.

Türk Sporcuların Performansı

Elemelerde 5. sıraya yerleşerek erkekler eleme yarışı finaline adını yazdıran milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışını 16. sırada tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Etkinlik Hakkında

Konya'da düzenlenen bu uluslararası organizasyon, toplamda 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. 16 Mart Pazar günü sona erecek bu önemli yarış, pist bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası erkekler eleme yarışı finali, Konya Olimpik Veledromu'nda...

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası erkekler eleme yarışı finali, Konya Olimpik Veledromu'nda yapıldı. Erkekler eleme yarışı finali sonunda Belçika'dan Jules Hesters (fotoğrafta) altın, Danimarka'dan Noah Wulff gümüş, Avusturya'dan Tim Wafler ise bronz madalya aldı.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası erkekler eleme yarışı finali, Konya Olimpik Veledromu'nda...

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası erkekler eleme yarışı finali, Konya Olimpik Veledromu'nda yapıldı. Erkekler eleme yarışı finali sonunda Belçika'dan Jules Hesters (fotoğrafta) altın, Danimarka'dan Noah Wulff gümüş, Avusturya'dan Tim Wafler ise bronz madalya aldı.

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