2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Son Gün Yarışları Başladı

Konya'da gerçekleşen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın son gün yarışları, heyecanla başladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:42
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Son Gün Yarışları Başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya Olimpik Veledromu'nda son gün yarışları ile devam ediyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan bu önemli etkinliğin son günü, erkekler sprint yarışlarıyla başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, kadınlar ve erkeklerde sprint, omnium, keirin, madison, eleme ve çeyrek final mücadeleleri gerçekleştirilecek. Yarışmalar, heyecan verici yarı final ve final yarışlarıyla son bulacak.

Toplamda 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu, 7 farklı disiplinde pedal çevirecek. Bugün sona erecek olan bu prestijli organizasyonun ardından, madalyalar sahiplerini bulacak.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile Karşılaşıyor!
2
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası: Marmaris Ege Rallisi Devam Ediyor
3
Gaziantep FK, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı
4
Milli Atlet Doğukan Kilcioğlu Uluslararası Arenada Hedefini Belirledi
5
Bahattin Sofuoğlu, Portekiz Superbike Yarışına Hazırlanıyor
6
Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
7
F1 Avustralya Grand Prix'sini Lando Norris Kazandı

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı