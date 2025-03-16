2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın Son Gün Yarışları Başladı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konya Olimpik Veledromu'nda son gün yarışları ile devam ediyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan bu önemli etkinliğin son günü, erkekler sprint yarışlarıyla başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, kadınlar ve erkeklerde sprint, omnium, keirin, madison, eleme ve çeyrek final mücadeleleri gerçekleştirilecek. Yarışmalar, heyecan verici yarı final ve final yarışlarıyla son bulacak.

Toplamda 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu, 7 farklı disiplinde pedal çevirecek. Bugün sona erecek olan bu prestijli organizasyonun ardından, madalyalar sahiplerini bulacak.