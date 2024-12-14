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2025 Yılı Bütçeleri TBMM'de Onaylandı: Milli Savunma, Gençlik ve Spor, Kültür ile Turizm

TBMM'de, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:29
2025 Yılı Bütçeleri TBMM'de Onaylandı: Milli Savunma, Gençlik ve Spor, Kültür ile Turizm

TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Mili Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda yapılan bütçe görüşmeleri sonrasında, hükümet yetkilileri soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yozgat’a kurulacak askeri birliklere ilişkin bilgi vererek, çeşitli illerde askeri birliklerin kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü ve en kısa zamanda konuşlandırmalara başlanacağını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarına yönelik açıklamalarda bulunan Güler, bu yıl bakanlık ve ilgili kurumların istekleri doğrultusunda sözleşmeli erlerin kamuya istihdamına yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Güler, "Bu yıl bakanlık olarak 140 kadroya sözleşmeli erlerden ayrılanlardan aldık" dedi. Ayrıca, uzman erbaşların TSK’da 55 yaşına kadar görev yapabileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Bilgiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki bir restorasyon ihalesine dair incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Ersoy, "Yapılan ilk incelemeye göre endişe edilecek bir durum yok" derken, savcılık soruşturmasının sürdüğünü de kaydetti.

Peri bacalarının onarım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ersoy, bu alanda bir çalıştay düzenlendiğini belirtirken, Kapadokya'da acil müdahale gerektiren bölgelere dair onarımların başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kültür ve sanat merkezi haline geleceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce’de yatırımlarına devam edeceklerini belirtirken, gençlere yönelik istihdam projeleri hakkında bilgi verdi. Bak, "Bugüne kadar 110 proje oluşturduk ve 11 bin 40 gencimizin istihdam edilmesini sağladık" dedi.

Bağımlılıkla mücadele projeleri yürüttüklerini aktaran Bak, gençleri dijital bağımlılıktan uzaklaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

2024 Yılı Turizm Verileri

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 2024 yılı itibarıyla turizm sektöründe tarihi bir artış yaşandığını ve turist sayısının %8,7 oranında artarak 48 milyona ulaştığını duyurdu.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmcilere yeterince destek vermediğini savundu.

Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulunda, bu üç bakanlığın 2025 yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi ve Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi saat 11.00’de toplanmak üzere kapattı.

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