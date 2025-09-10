2026 Akdeniz Oyunları Taranto'da: 'Dünyada İtalyan Sporu Günü'nde Hazırlıklar Masaya Yatırıldı

21 Ağustos-3 Eylül 2026'de Taranto'da yapılacak 20. Akdeniz Oyunları, Roma'daki 'Dünyada İtalyan Sporu Günü' etkinliğinde ele alındı; hazırlıklar ve yatırımlar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:05
Villa Madama'da düzenlenen etkinlikte hedefler ve yatırımlar ele alındı

İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları, Roma'daki 'Dünyada İtalyan Sporu Günü' programında masaya yatırıldı.

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre etkinlik, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci kez düzenlendi ve Villa Madama'da gerçekleştirildi.

Programa; İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Luciano Buonfiglio, İtalya Paralimpik Komitesi Başkanı Marco Giunio De Sanctis ve İtalya Ticaret Ajansı ITA Başkanı Matteo Zoppas katıldı.

Etkinlikte konuşan Antonio Tajani, spor diplomasisinin ülkenin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Spor, 24,7 milyar avro katma değer oluşturan, 400 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve gayrisafi yurt içi hasılasının %1,38'ini oluşturan gerçek bir ulusal endüstri." değerlendirmesinde bulundu. Tajani ayrıca İtalya'nın 4,7 milyar avroluk ihracatıyla dünyanın en büyük beş spor malzemesi ihracatçısı arasında yer aldığını ve Avrupa Birliği içinde ikinci sırada bulunduğunu belirtti.

Andrea Abodi ise sporun İtalya'nın uluslararası arenadaki itibarını ve prestijini güçlendirebileceğini; bunun ayrıca daha barışçıl bir Akdeniz ve zorluklara rağmen barış için çabalamaya devam eden bir dünya için diyalog ve değişim fırsatı yaratacağını ifade etti.

Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese de konuşmasında, hükümetin özverisi ve sağladığı kaynaklar sayesinde değerli ilk dört tesisin tamamlandığını söyledi.

Yetkililer, 2026 Akdeniz Oyunları'nın hem spor diplomasisi hem de bölgesel kalkınma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

