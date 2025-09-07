2026 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye 0-3 İspanya (İlk Yarı)

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya karşısında ilk yarıyı 0-3 geride tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:55
İlk Yarının Özeti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya karşısında ilk yarıyı 0-3 geride tamamladı.

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci Unai Simon sağına uzandı ve topa sahip oldu.

6. dakikada İspanya 1-0 öne geçti. Williams'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

11. dakikada Pedri'nin soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Huijsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yamal'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

22. dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasında Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Oyarzabal, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Merino'ya bıraktı. Merino, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

28. dakikada Yamal'ın ara pasına hareketlenen Nico Williams'ın şutunda, Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk etti ve gole izin vermedi.

30. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Arda Güler'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

45+1. dakikada İspanya 3. golü buldu. Oyarzabal ile verkaç yaparak ceza sahasında son çizgiye kadar inen Pedri topu içeri çıkardı. Ceza sahasında Merino, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 0-3.

İspanya, maçın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

