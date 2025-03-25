2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 2. Hafta Mücadeleleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci haftasında heyecan verici maçlar oynandı. Arnavutluk ve Romanya galip geldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 01:00
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 2. Hafta Mücadeleleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Hafta Maçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri, ikinci haftasında heyecan dolu maçlarla devam etti. Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin bu haftaki maçlarında toplam 6 karşılaşma gerçekleşti.

Arnavutluk'tan Dominant Galibiyet

Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın iki gol attığı mücadelede Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Maçta Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de forma giydi.

Polonya Zorlanmadı

Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in yer aldığı Polonya, Malta'yı 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Bosna Hersek ve Romanya'nın Başarısı

Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in bir gol attığı maçta Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 ile geçti. Diğer bir mücadelede, Trabzonsporlu Denis Dragus'un oynadığı Romanya, San Marino'nu 5-1'lik skorla mağlup etti.

Alınan Sonuçlar

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

  • G Grubu: Litvanya-Finlandiya: 2-2
  • Polonya-Malta: 2-0
  • H Grubu: San Marino-Romanya: 1-5
  • Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1
  • K Grubu: Arnavutluk-Andorra: 3-0
  • İngiltere-Letonya: 3-0

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