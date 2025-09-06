DOLAR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: 5. Hafta - 6 Maç Tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında F, H ve K gruplarında oynanan 6 maç tamamlandı; İrlanda-Macaristan karşılaşması 2-2 bitti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:53
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftası, F, H ve K gruplarında oynanan toplam 6 maç ile sona erdi.

Öne çıkan an

F Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'nin konuk ettiği Macaristan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma öne çıktı. Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, 15. dakikada takımının 2. golünü atarken, 52. dakikada ise yaptığı faul sonrasında kırmızı kart gördü.

Maç Sonuçları

F Grubu

Ermenistan - Portekiz: 0-5

İrlanda - Macaristan: 2-2

H Grubu

Avusturya - Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

San Marino - Bosna Hersek: 0-6

K Grubu

Letonya - Sırbistan: 0-1

İngiltere - Andorra: 2-0

