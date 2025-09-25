2026 FIFA Dünya Kupası Maskotları Açıklandı

FIFA, 2026 Dünya Kupası maskotlarını ilan etti: Kanada'ya Maple the Moose, Meksika'ya Zayu the Jaguar, ABD'ye Clutch the Bald Eagle.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın maskotlarını resmen duyurdu.

Seçilen Maskotlar

FIFA, Kanada'yı Geyik Maple (Maple the Moose), Meksika'yı Jaguar Zayu (Zayu the Jaguar), ABD'yi ise Kel Kartal Clutch'ın (Clutch the Bald Eagle) temsil edeceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, seçilen maskotların Dünya Kupası gibi neşe, enerji ve birliktelik ruhuyla dolu olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Üç maskot, bu çığır açan turnuva için yarattığımız inanılmaz ve eğlenceli atmosferin merkezinde yer alıyor. Kuzey Amerika ve dünya çapında kalpleri fethedecek ve kutlamalara yol açacaklar."

Infantino, maskotların ev sahibi ülkelerin canlı kültürünü, mirasını ve ruhunu yansıttığını vurgulayarak ekledi:

"Onları şimdiden çocuk formalarında, futbol efsaneleriyle el çakarken ve bu turnuvada bir ilk olarak dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı video oyunlarında başrol oynarken hayal edebiliyorum."

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkenin maskotları, organizasyonun tanıtım ve kutlamalarında önemli rol oynayacak.

