2028 Olimpiyatları için Masa Tenisi Milli Takımı'ndan Madalya Hedefi

Masa Tenisi Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları İçin Hazırlanıyor

Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Kemal Balım, "Bütün sporcularımızın ve bizim ana hedefimiz, olimpik başarılar kazanmaktır" dedi.

EHÇET ALKAN - Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarından madalya ile dönme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Masa tenisine ilginin arttığı son yıllarda, milli sporcular düzenli kamplara alınarak antrenmanlar yapıyor ve olimpiyat oyunlarına katılmak için gerekli puanları toplamak adına farklı ülkelerdeki organizasyonlarda yer alıyor.

Son olarak, 12-21 Şubat tarihleri arasında 50 ülkeden sporcuların katıldığı Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları'na katılan ay-yıldızlı sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.

Hedefe Ulaşmak İçin Sürekli Antrenman

Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Balım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisinin zorlu bir spor olduğunu ve kondisyonu korumak için düzenli antrenman ve maç yapmanın şart olduğunu belirtti. Balım, "Geçen yıl olimpiyat oyunlarına ilk defa bir Türk kızımızı gönderdik. Sporcular tur atladıkça puan kazanıyor ve bu puanlarla olimpiyat kotası alınıyor" şeklinde konuştu.

Bu yıl boyunca farklı ülkelerdeki müsabakalara katılarak olimpiyatlar için puan toplama sürecinin başladığını belirten Balım, "Amacımız olimpiyatta derece elde etmek. Tüm sporcularımızın ve bizim ana hedefimiz, olimpik başarılar kazanmaktır" diye ekledi.

Olimpiyat Heyecanı Doruğa Ulaşıyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Sibel Altınkaya, olimpiyatlarda ikinci kez milli formayla yer alabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Altınkaya, "Türkiye'de bu müsabakaların düzenlenmesi bizim için önemli. Rakiplerimizi tanıyarak yurt dışındaki karşılaşmalarda iyi bir performans elde ediyoruz. 2028'deki olimpiyatlara katılmak hedefim. Öncesinde İslam, Akdeniz ve Avrupa oyunlarında da başarı elde etmeyi umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer bir milli sporcu Abdullah Talha Yiğenler ise milli takımda yer almanın gururunu, olimpiyatlarda derece elde ederek taçlandırmak istediğini söyledi.

Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarından madalyayla dönebilme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı sporcular, bu amaçla son olarak 12-21 Şubat'ta 50 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları'nda bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.

Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarından madalyayla dönebilme hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı sporcular, bu amaçla son olarak 12-21 Şubat'ta 50 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları'nda bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.